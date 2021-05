Američania si poradili s domácimi Lotyšmi

MS 2021 B-skupina:



USA - Lotyšsko 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)



Góly: 2. Tennyson (Moore, Garland), 15. Boyle (Labanc, Abdelkader), 32. Moore (Garland, Robertson), 34. Beniers (Chmelevski, Boyle) - 5. Indrašis (Darzinš), 17. Krastenbergs (Batna, Freibergs). Rozhodovali: Heikkinen, Vikman – Nikulainen, Sormunen (všetci Fín.), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



USA: Petersen - Roy, Wolanin, Tennyson, Jones, Mackey, Wideman, Hellickson - Chmelevski, Rooney, Robinson - Beniers, Drury, Donato - Garland, Moore, Robertson - Labanc, Blackwell, Abdelkader - Boyle

Lotyšsko: Kivlenieks - Rubins, Balinskis, Cibulskis, Sotnieks, Freibergs, Kulda, Jaks - Darzinš, Abols, Keninš - Rob. Bukarts, Džerzinš, Rih. Bukarts - Indrašis, Daugavinš, Karsums - Batna, Dzierkals, Marenis - Krastenbergs



1. Nemecko 4 3 0 0 1 19:9 9

2. USA 4 3 0 0 1 13:5 6

3. Fínsko 3 2 0 1 0 8:5 7

4. Lotyšsko 4 2 0 1 1 9:7 7

5. Kazachstan 4 1 2 0 1 8:8 7

6. Kanada 4 1 0 0 3 6:12 3

7. Nórsko 4 1 0 0 3 9:15 3

8. Taliansko 3 0 0 0 3 5:16 0



Riga 27. mája (TASR) - Hokejisti USA zdolali vo štvrtkovom súboji MS v Rige domácich Lotyšov 4:2 a poskočili v tabuľke B-skupiny z piateho na priebežné druhé miesto. O svojom triumfe rozhodli v druhej tretine, ktorú vyhrali 2:0. Trevor Moore a veterán Brian Boyle sa na víťazstve podieľali zhodne gólom a asistenciou.Domáci boli zámorskému tímu vyrovnaným súperom len v úvodnej tretine, zapísali si prvú prehru v riadnom hracom čase a klesli z druhej na štvrtú priečku. Američania po dni voľna odohrajú ďalší zápas v sobotu, keď znovu o 15.15 SELČ nastúpia proti Nórom. Lotyši sa stretnú so severanmi už v piatok o 19.15.Od úvodu sa hral v Aréne Riga svižný hokej. Američanom vyšiel vstup do zápasu lepšie, už v 66. sekunde napriahol od modrej obranca Tennyson a jeho strela po ľade prešla cez klbko hráčov popod betón Kivlenieksa - 1:0. Hráči USA sa však následne dopustili dvoch vylúčení za sebou, Lotyši v dvojnásobnej presilovke dusili súpera, až sa ujala v poradí štvrtá strela Indrašisa. V rovnovážnom stave bola hra otvorená a vyrovnaná, oba tímy sa dostali do niekoľkých kontier. Zámorský tím sa opätovne dostal do vedenia zásluhou tečovanej strely veterána Boylea, domáci dokázali rýchlo odpovedať vďaka Krastenbergsovi, ktorý dokončil akciu Batnu - 2:2. V druhej tretine Američania zapli na vyššie obrátky, začali súpera napádať pri rozohrávke a dokázali si vytvoriť chvíľami drvivý tlak. Na Kivlenieksa pálili zo všetkých strán, navyše sa vedeli presadiť aj individuálne. V 32. min dostal USA tretíkrát do vedenia nepokrytý Moore po prihrávke Garlanda a o dve minúty neskôr zaujal nečakaným manévrom spoza bránky Beniers - 4:2. Lotyši už neboli schopní odolávať rozbehnutému súperovi, ktorý mal aj v treťom dejstve herne navrch. Šancu na definitívne spečatenie výhry nevyužil Robertson. Domáci v samom závere skúsili ešte niečo urobiť s výsledkom, dobrú možnosť mal Darzinš, no skóre sa už nezmenilo ani po power play Lotyšov.