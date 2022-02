Američania sú priebežne na čele tímovej súťaže

krasokorčuľovanie - tímová súťaž:



krátky program mužov: 1. Nathan Chen (USA) 111,71 b., 2. Šoma Uno (Jap.) 105,46, 3. Mark Kondratiuk (ROC) 95,81



krátky program tanečných párov: 1. Madison Hubbellová, Zachary Donohue (USA) 86,56, 2. Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov (ROC) 85,05, 3. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 83,83



krátky program športových dvojíc: 1. Suej Wen-ťing, Chan Cchung (Čína) 82,83, 2. Anastasia Mišinová, Aleksandr Galljamov (ROC) 82,64, 3. Alexa Knierimová, Brandon Frazier (USA) 75,00



celkové poradie (po 3 z 8): 1. USA (Nathan Chen, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbellová, Alexa Knierimová) 28 b., 2. ROC - Rusko (Aleksandr Galljamov, Nikita Kacalapov, Mark Kondratiuk, Anastasia Mišinová, Viktoria Sinicinová) 26, 3. Čína (Chan Cchung, Ťin Po-jang, Liou Sin-jü, Suej Wen-ťing, Wang Š'-jüe) 21, 4. Japonsko 20, 5. Taliansko 18, 6. Kanada 16, 7. Gruzínsko 15, 8. Česko 12, 9. Ukrajina 4, 10. Nemecko

Peking 4. februára (TASR) - Americkí krasokorčuliari figurovali po prvých troch častiach na čele tímovej súťaže na ZOH v Pekingu. V takmer prázdnom Capital Indoor Stadium bol favorizovaný Nathan Chen najlepší v krátkom programe mužov, krátky program tanečných párov ovládli jeho krajania Madison Hubbellová a Zachary Donohue. USA po piatku viedli súťaž so ziskom 28 bodov, druhí Rusi zaostávali o dva body, priebežne tretí boli domáci Číňania (21).Chen predviedol vydarený krátky program, v ktorom získal za svoje vystúpenie 111,71 b., čo je jeho najlepšia známka v sezóne. Zažehnal tak zlé spomienky na Pjongčang 2018, kde neúspešným predstavením v krátkom programe prakticky pochoval svoje šance na zisk zlatej medaily v súťaži sólistov. "Učíte sa z vlastných chýb. Bez tej skúsenosti by som sa nedostal tam, kde som teraz," povedal Chen pre agentúru AP. Druhý Šoma Uno z Japonska si síce so známkou 105,46 b. utvoril nové osobné maximum, ale za Chenom zaostal o vyše šesť bodov. Tretí najlepší KP predviedol Rus Mark Kondratiuk (95,81).Američania zvýraznili svoj náskok na čele súťaže po rytmických tancoch, v ktorých uspeli Madison Hubbellová so Zacharym Donohuem v sezónnom maxime 86,56 b. pred ruským párom Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov (85,05). Tretia časť tímovej súťaže - krátky program športových dvojíc sa stal korisťou domáceho dua Suej Wen-ťing, Chan Cchung, ktoré so ziskom 82,83 zlepšilo svetový rekord. Čínski reprezentanti prekonali doterajšie maximum Rusov Anastasie Mišinovej a Aleksandra Galljamova z nedávnych ME v Tallinne (82,36) o 0,47 bodu. Práve Mišinová s Galljamovom boli druhí za Číňanmi, svojím výkonom (82,64) takisto prekonali svoj predchádzajúci rekord. Rusi však naďalej držia rekordné zápisy vo voľných jazdách (157,46) a celkovom skóre (239,82). Piatkové súťaže sledovalo v Capital Indoor Stadium podľa AP iba 200-300 divákov.