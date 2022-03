Američania triumfovali pri premiére miešanej štafety v behu na lyžiach

SP v behu na lyžiach vo Falune



miešané štafety na 4x5 km:

1. USA I. (Rosie Brennanová, Zak Ketterson, Scott Patterson, Jessie Digginsová) 42:01,8 min,

2. Fínsko I. (Kerttu Niskanenová, Perttu Hyvärinenová, Iivo Niskanen, Krista Pärmäkoskiová) +3,8,

3. Nórsko I. (Heidi Wengová, Hans Christer Holund, Didrik Tönseth, Therese Johaugová) +4,3,

4. Švédsko I. +9,1,

5. Nemecko I. +16,2,

6. Taliansko +29,0

Falun 13. marca (TASR) - Reprezentanti USA triumfovali pri premiére miešanej štafety v programe Svetového pohára v behu na lyžiach. Kvarteto v zložení Rosie Brennanová, Zak Ketterson, Scott Patterson a Jessie Digginsová vyhrali súťaž na 4x5 km vo švédskom Falune pred výbermi Fínska (+3,8 s) a Nórska (+4,3). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.V polovici trate i na poslednej odovzdávke ešte viedli favorizovaní Nóri v zostave so štvoricou Heidi Wengová, Hans Christer Holund, Didrik Tönseth a Therese Johaugová, no záver vyšiel najlepšie Američanom. Tí prišli do cieľa na prvej priečke v čase 42:01,8 min. Popoludní vyvrcholilo záverečné podujatie sezóny vo Falune premiérou v miešanom tímšprinte.