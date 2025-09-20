Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Američania v štafete 4x400 m nezískajú štvrtý titul za sebou

Jenoah McKiver zo Spojených štátov dokončuje rozbeh štafety mužov na 4 x 400 metrov na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu v sobotu 20. septembra 2025. Foto: TASR/AP

V rovnakej disciplíne naopak nezaváhali Američanky. Do finále postúpili vo svetovom výkone roka 3:22:53 min.

Autor TASR
Tokio 20. septembra (TASR) - Atléti USA neobhája titul majstrov sveta v štafete 4x400 metrov a nezískajú tak štvrtý titul v sérii v tejto disciplíne. Úradujúci olympijskí víťazi sa na šampionáte v Tokiu nedostali do finále, keď v prvom semifinále obsadili časom 3:01,06 min až 6. miesto a nezmestili sa medzi trojicu postupujúcich priamo, ani ďalšiu dvojicu tímov, ktorá išla ďalej časom.

Američania spoznali trpkosť prehry na dlhej štafete na globálnom podujatí prvýkrát od MS v Londýne 2017, vtedy ich vo finále tesne zdolali bežci z Trinidadu a Tobaga. V Tokiu nastúpili so štvoricou Christopher Bailey, Demarius Smith, Bryce Deadmon a Jenoah McKiver. Od úvodu sa nedokázali dostať do čela a výrazne nezvládli druhú odovzdávku, na ktorej sa Smith zasekol za odstupujúcimi súpermi a kolík predal na 7. priečke. McKiver na poslednom úseku dobehol výraznú stratu, no na záverečnej stovke mu došli sily.

