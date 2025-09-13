Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Američania vybojovali zlato v mixe 4x400 m v rekorde šampionátu

Američania Alexis Holmesová, Jenoah McKiver, Lynn Irby-Jacksonová a Bryce Deadmon pózujú po zisku zlatej medaily vo finále zmiešanej štafety 4 x 400 metrov na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu v sobotu 13. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Tokio 13. septembra (TASR) - Atléti z USA sa stali víťazmi miešanej štafety na majstrovstvách sveta v Tokiu. Štvorica Bryce Deadmon, Lynna Irbyová-Jacksonová, Jenoah McKiver, Alexis Holmesová v sobotňajšom finále zlepšila o dve stotiny rekord šampionátu na 3:08,80 min.

Striebro získali časom 3:09,96 Holanďania, ktorí mali na záverečnom úseku Femke Bolovú, hlavnú favoritku na triumf na 400 m prek. Bronz patrí Belgičanom za 3:10,61, keď o dve stotiny predstihli Poliakov.

MS v Tokiu - finále:

miešaná štafeta 4x400 m: 1. USA (Bryce Deadmon, Lynna Irbyová-Jacksonová, Jenoah McKiver, Alexis Holmesová) 3:08,80 min - rekord šampionátu, 2. Holandsko (Eugene Omalla, Lieke Klaverová, Jonas Phijffers, Femke Bolová) 3:09,96, 3. Belgicko (Dylan Borlée, Imke Vervaetová, Alexander Doom, Helena Ponetteová) 3:10,61, 4. Poľsko 3:10,63, 5. V. Británia 3:10,84, 6. JAR 3:11,89, 7. Taliansko 3:15,82, 8. Japonsko 3:17,53
