< sekcia Šport
Američania vybojovali zlato v mixe 4x400 m v rekorde šampionátu
Striebro získali časom 3:09,96 Holanďania, ktorí mali na záverečnom úseku Femke Bolovú, hlavnú favoritku na triumf na 400 m prek.
Autor TASR
Tokio 13. septembra (TASR) - Atléti z USA sa stali víťazmi miešanej štafety na majstrovstvách sveta v Tokiu. Štvorica Bryce Deadmon, Lynna Irbyová-Jacksonová, Jenoah McKiver, Alexis Holmesová v sobotňajšom finále zlepšila o dve stotiny rekord šampionátu na 3:08,80 min.
Striebro získali časom 3:09,96 Holanďania, ktorí mali na záverečnom úseku Femke Bolovú, hlavnú favoritku na triumf na 400 m prek. Bronz patrí Belgičanom za 3:10,61, keď o dve stotiny predstihli Poliakov.
Striebro získali časom 3:09,96 Holanďania, ktorí mali na záverečnom úseku Femke Bolovú, hlavnú favoritku na triumf na 400 m prek. Bronz patrí Belgičanom za 3:10,61, keď o dve stotiny predstihli Poliakov.
MS v Tokiu - finále:
miešaná štafeta 4x400 m: 1. USA (Bryce Deadmon, Lynna Irbyová-Jacksonová, Jenoah McKiver, Alexis Holmesová) 3:08,80 min - rekord šampionátu, 2. Holandsko (Eugene Omalla, Lieke Klaverová, Jonas Phijffers, Femke Bolová) 3:09,96, 3. Belgicko (Dylan Borlée, Imke Vervaetová, Alexander Doom, Helena Ponetteová) 3:10,61, 4. Poľsko 3:10,63, 5. V. Británia 3:10,84, 6. JAR 3:11,89, 7. Taliansko 3:15,82, 8. Japonsko 3:17,53
miešaná štafeta 4x400 m: 1. USA (Bryce Deadmon, Lynna Irbyová-Jacksonová, Jenoah McKiver, Alexis Holmesová) 3:08,80 min - rekord šampionátu, 2. Holandsko (Eugene Omalla, Lieke Klaverová, Jonas Phijffers, Femke Bolová) 3:09,96, 3. Belgicko (Dylan Borlée, Imke Vervaetová, Alexander Doom, Helena Ponetteová) 3:10,61, 4. Poľsko 3:10,63, 5. V. Británia 3:10,84, 6. JAR 3:11,89, 7. Taliansko 3:15,82, 8. Japonsko 3:17,53