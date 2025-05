Američania zdolali Fínov a postúpili do semifinále

štvrťfinále MS /Štokholm/:



USA – Fínsko 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)



Góly: 5. Garland (Cooley, Werenski), 35. Buium (Beniers, Werenski), 37. Garland (Thompson, Cooley), 46. Pinto (Smith, Gauthier), 58. Keller (Pinto) – 13. Tolvanen (Lammikko, Teräväinen), 28. Puistola (Teräväinen, Lehtonen). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), M. Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 9642 divákov.







USA: Swayman – LaCombe, Werenski, Peeke, Skjei, Kesselring, Vlasic, Buium – Garland, Cooley, Keller – Thompson, Beniers, O´Connor – Nazar, McCarron, Eyssimont – Smith, Pinto, Gauthier – Doan



Fínsko: Saros – Saarijärvi, Lehtonen, Matinpalo, Leppänen, Seppälä, Mattila, Rissanen – Teräväinen, Lammikko, Tolvanen – Hämeenaho, Pärssinen, Puistola – Erholtz, Järvinen, Pyyhtiä – Merelä, Björninen, Pesonen – Ikonen



Štokholm 22. mája (TASR) - Hokejisti USA postúpili do semifinále 88. majstrovstiev sveta. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase v Štokholme zdolali Fínsko 5:2. Zámorský tím sa dostal medzi najlepšiu štvorku štvrtýkrát z uplynulých piatich rokov, no len v roku 2021 sa tešil z cenného kovu (bronz). Semifinálový súper Američanov bude známy až po večerných dueloch.Američania viedli presilovkým gólom Conora Garlanda. Severania však odpovedali rovnako v početných výhodách zásluhou Eeliho Tolvanena a Patrika Puistolu. USA rozhodli o výsledku počas 71 sekúnd v druhej časti po presných zásahoch Zeeva Buiuma a Garlanda. V tretej tretine ešte zvýšili Shane Pinto a kapitán Clayton Keller. Fíni tretíkrát za sebou vypadli vo štvrťfinále.Fíni začali aktívnejšie, ale do vedenia sa dostali Američania. V 5. minúte Werenski počas presilovej hry potiahol puk do útočného pásma, Cooley našiel krížnou prihrávkou Garlanda, ktorý prekonal Sarosa. „Suomi“ prvú početnú výhodu nevyužili a v polovici prvej tretiny sa neujala ani šanca Lehtonena. V druhej presilovke Teräväinen trafil pred bránou stojaceho spoluhráča Lammikka, od ktorého sa však puk odrazil k Tolvanenovi a z dorážky vyrovnal. Na začiatku druhej časi sa presadil Pyyhtiä, no gól neplatil, pretože mu predchádzalo Erholtzovo nedovolené bránenie brankárovi. Fíni mali viac z hry, Mereläho ešte vychytal Swayman. V polovici duelu severania opäť udreli v početnej výhode, Teräväinen našiel medzi kruhmi Puistolu, ktorý poslal svoj tím do vedenia. Američania vyrovnali v 35. minúte, keď Beniersovu strelu pri signalizovanom vylúčení Saros vyrazil a Buium využil odkrytú bránku. Krátko na to sa v presilovke Garland uvoľnil pred bránkou a Fíni si puk stečovali za vlastného brankára. Zámorskému tímu v 46. minúte vyšla kombinácia, Smith našiel Pinta, ktorý poslal mužstvo do dvojgólového náskoku. Hráči USA ešte upravili výsledok v závere, keď kapitán Keller skóroval strelou do prázdnej brány.