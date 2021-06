VIDEO: Američania zdolali Taliansko 4:2 a vyhrali B-skupinu

MS 2021 B-skupina:



Taliansko - USA 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)



Góly: 42. Frigo (Trivellato), 47. Giliati - 7. Labanc (Shea), 11. Labanc (Beniers, Clendening), 20. Garland (Robertson, Tennyson), 30. Garland. Rozhodovali: Romasko (Rus.), Sidorenko – Goljak (obaja Biel.), Lazarev (Rus.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.



Taliansko: Fadani - Pietroniro, Trivellato, Glira, Spornberger, Miglioranzi, Caseti, Gios, Marchetti - Miceli, Petan, Frank - Deluca, Andergassen, Giliati - Galimberti, Pitschieler

USA: Oettinger - Roy, Wolanin, Tennyson, Jones, Wideman, Mackey, Clendening, Shea - Garland, Moore, Robertson - Thompson, Drury, Donato - Labanc, Blackwell, Beniers - Boyle, Rooney, Robinson



1. USA 7 6 0 0 1 21:8 18

2. Fínsko 7 4 2 1 0 19:10 17

3. Kazachstan 7 2 2 0 3 22:18 10

4. Kanada 7 3 0 1 3 19:18 10

5. Nemecko 6 3 0 0 3 20:13 9

6. Lotyšsko 6 2 0 3 1 14:14 9

7. Nórsko 7 2 1 0 4 17:21 8

8. Taliansko 7 0 0 0 7 11:41 0



Riga 1. júna (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili na MS v Rige nad Talianskom 4:2 a s 18 bodmi vyhrali základnú B-skupinu. Vo štvrťfinále nastúpia proti Slovensku, štvrtému tímu A-skupiny. Taliani prehrali v Rige všetkých sedem zápasov a s nulou na konte boli najslabší tím šampionátu.Vedenie amerického tímu pred zápasom oznámilo, že pre zranenie nenastúpi kapitán Justin Abdelkader, pre ktorého sa turnaj skončil. S kapitánskym "C" nastúpil Brian Boyle.Američania hrali o potvrdenie víťazstva v skupine a na ich prejave bola od úvodu vidieť herná pohoda. V prvej tretine mali výraznú hernú dominanciu, často držali puk na hokejkách, predviedli veľa ofenzívnych akcií a Talianom nedali šancu pomýšľať na úspech. Svoje ambície podporili v prvej tretine tromi gólmi. Brankár Talianska Fadani síce v 5. minúte efektným zákrokom hokejkou zabránil istému gólu Jonesa, ale o dve minúty už inkasoval. Do úniku sa dostal Labanc a nezaváhal a v 11. minúte ten istý hráč opäť prestrelil Fadaniho - 0:2. Garland sa pred typickým gólom "do šatne" pohral s talianskym brankárom a upravil na 0:3.Ofenzívne snahy Američanov boli v druhej časti menej výrazné a Taliani sa dostali do útoku častejšie než v prvej tretine. V 22. minúte sa Frigo dostal do úniku popri mantineli a prestrelil Oettingera - 1:3. Američanov to však nevyviedlo z rovnováhy a v 30. minúte Garland zvýšil na 4:1, keď potrestal chybu súpera. Zápas postupne strácal na tempe a postupne ubúdalo zaujímavých akcií.Tretia tretina sa hrala s malým počtom prerušení hry. Američania sa v nej vrátili ku koncentrovanejšiemu výkonu a opäť častejšie zamestnávali talianskeho brankára. Piaty gól v nej však nedosiahli, naopak, Giliati vyhral osobný súboj s obrancom súpera a prekvapil aj Oettingera. Viac z hry mali do konca zápasu hráči USA, ale skóre sa už nezmenilo.