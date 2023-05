Američania zdolali v slovenskej skupine Fidži 3:0

MS do 20 rokov - B-skupina:



USA - Fidži 3:0 (0:0)



Góly: 66. Luna, 88. Cowell, 90.+9 Wiley





tabuľka:



1. USA 2 2 0 0 4:0 6



2. Slovensko 1 1 0 0 4:0 3



3. Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0



4. Fidži 2 0 0 1 0:7 0





ďalší sumár:



A-skupina:



Uzbekistan - Nový Zéland 2:2 (0:2)



Góly: 51. Fajzullajev, 90.+3 Esanov - 23. Wallace, 41. Herdman





tabuľka:



1. Nový Zéland 2 1 1 0 3:2 4



2. Argentína 1 1 0 0 2:1 3



3. Uzbekistan 2 0 1 1 3:4 1



4. Guatemala 1 0 0 1 0:1 0

San Juan 23. mája (TASR) - Futbalisti USA sú aj po svojom druhom dueli na MS hráčov do 20 rokov v Argentíne stopercentní. V "" B-skupine zdolali v utorok outsidera z Fidži 3:0 a sú na čele tabuľky so ziskom šiestich bodov. Slovákov, ktorí majú na konte triumf nad Fidži 4:0, čakal od 23.00 SELČ v San Juane súboj s Ekvádorom.Na šampionáte štartuje 24 tímov rozdelených do šiestich skupín po štyroch. Do osemfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny plus štyria najlepší z tretích miest. Pôvodne sa mali MS konať v Indonézii, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) jej však odobrala organizátorstvo po protestoch proti účasti izraelskej reprezentácie.