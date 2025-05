Američania získali zlato, v predĺžení rozhodol Thompson

finále MS /Štokholm/:



Švajčiarsko – USA 0:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)



Gól: 63. Thompson (Cooley, Skjei). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), M. Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 12.530 divákov.







Švajčiarsko: Genoni – Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Fora, Marti, Berni – Meier, Malgin, Andrighetto – Niederreiter, Ambühl, Fiala – Bertschy, Moy, Schmid – Riat, Jäger, Knak - Baechler



USA: Swayman – LaCombe, Werenski, Peeke, Skjei, Kesselring, Vlasic, Buium – Garland, Cooley, Keller – Nazar, Beniers, Thompson – Smith, Pinto, Gauthier – O´Connor, McCarron, Eyssimont – Doan



konečné poradie 88. MS v hokeji:



1. USA, 2. Švajčiarsko, 3. Švédsko, 4. Dánsko, 5. Kanada, 6. Česko, 7. Fínsko, 8. Rakúsko, 9. Nemecko, 10. Lotyšsko, 11. SLOVENSKO, 12. Nórsko, 13. Slovinsko, 14. Maďarsko, 15. Kazachstan*, 16. Francúzsko*







* - zostup do A-skupiny I. divízie, v roku 2026 ich nahradia Veľká Británia a Taliansko

Štokholm 25. mája (TASR) - Hokejisti USA sa stali majstrami sveta. Vo finále 88. svetového šampionátu zvíťazili nad Švajčiarskom 1:0 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Tage Thompson. Bronzové medaily si odniesli reprezentanti domáceho Švédska po víťazstve nad Dánskom 6:2.Pre Američanov to bolo historicky tretie zlato, no prvé od roku 1960. Reprezentanti USA postúpili do finále premiérovo od zmeny formátu v roku 1992, keď bola zavedená vyraďovacia časť. Bola to pre nich prvá medaila na MS od roku 2021, keď získali bronz. Svoju bilanciu cenných kovov na MS upravili na 3-9-9. Pre Švajčiarov to bolo druhé finále po sebe a štvrté od roku 2013. Vo všetkých prehrali. Gól v súboji o zlato nestrelili ani vlani, keď podľahli domácim Čechom 0:2.Tímy začali od úvodu v rýchlom tempe, ale bez streleckých pokusov. Prvú gólovú pozíciu si vytvoril Američania, O´Connor bol sám medzi kruhmi, Genoni skvelo zasiahol. Prvá tretina priniesla taktický boj a oba tímy si dávali pozor na chyby. Dominovali defenzívy a góly nepadol ani v presilovkách oboch tímov. Bližšie k otvoreniu skóre v nich boli Američania, ktorí v závere prvej tretiny zvierali súpera v obrannom pásme takmer dve minúty, no nedokázali prekonať brankára Genoniho. Sľubné šance mal najmä Keller, gól nedal ani Cooley.Američania prevzali iniciatívu v druhej tretine, hoci do ofenzívy sa viackrát dostali aj Švajčiari. Najzaujímavejší moment druhej časti prišiel v 5. minúte, keď švajčiarsky obranca Fora nedovolene zastavil prenikajúceho Nazara. Rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, na ktoré napokon nešiel Nazar, ale Garland, no nedokázal prekonať Genoniho. Najlepší brankár šampionátu podržal svoj tím aj pri dvoch veľkých šanciach Smitha.Švajčiari neprekonali Swaymana ani v presilovke rozdelenej druhou prestávkou. Inkasovať mohli po ďalšej šanci Nazara, ktorý v sľubnej pozícii minul bránku. Gól nepriniesla ani strela Kellera spoza hráča, po ktorej nasledoval zmätok okolo Genoniho bránky. Tretia tretina priniesla opatrnejší hokej, no v ofenzíve boli opäť nebezpečnejší Američania. V riadnom hracom čase gól nepadol, a tak nasledovalo predĺženie vo formáte troch proti trom.V ňom sa presadil Thompson, ktorý skóroval strelou z pravého krídla spoza obrancu. Išlo o prvý strelecký pokus USA v predĺžení.