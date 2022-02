Američania získali zlato v snoubordkrose tímov

ZOH2022 v Pekingu, snoubording



snoubordkros tímov, finále:

1. Nick Baumgartner, Lindsey Jacobellisová (USA),

2. Omar Visintin, Michela Moioliová (Tal.) +0,20 s,

3. Eliot Grondin, Meryeta Odineová (Kan.) +23,20,

4. Lorenzo Sommariva, Caterina Carpanová (Tal.) +28,72,



malé finále:

5. Martin Nörl, Jana Fischerová (Nem.),

6. Huw Nightingale, Charlotte Bankesová (V.Brit.),

7. Kalle Koblet, Sophie Hedigerová (Švaj.),

8. Daniil Donskych, Kristina Paulová (ROC),



štvrťfinále:

9. Cameron Bolton, Belle Brockhoffová (Austr.), Liam Moffatt, Tess Critchlowová (Kan.), Loan Bozzolo, Julia Pereirová De Sousová Mabileauová (Fr.), Jake Vedder, Faye Guliniová (USA)

Peking 12. februára (TASR) - Americkí snoubordisti Nick Baumgartner a Lindsey Jacobellisová získali na ZOH v Pekingu zlato v snoubordkrose zmiešaných tímov. V sobotňajšom veľkom finále v Genting Snow Parku zvíťazili s náskokom dvoch desatín sekundy pred Talianmi Omarom Visintinom a Michelou Moiolovou, bronzové medaily vybojovali Kanaďania Eliot Grondin s Meryetou Odineovou (+23,20 s).Finále prinieslo dramatickú zápletku. Prvú časť finálovej jazdy najlepšie zvládol Baumgartner, druhý Visintin na neho stratil štyri stotiny. Do druhej finálovej jazdy tak vyštartovala Jacobellisová s minimálnym náskokom. Moiolová sa vďaka vydarenému štartu rýchlo dostala do čela, Američanka však dokázala stratu dohnať a v druhej polovici trate taliansku rivalku predstihla. Tesný náskok potom ustrážila až do cieľa. Jacobellisová tak získala v Pekingu druhé olympijské zlato po tom, ako triumfovala v snoubordkrose žien.vyjadrila sa dvojnásobná pekinská šampiónka.Baumgartner si napravil chuť po desiatom mieste v individuálnej súťaži mužov.povedal pre agentúru DPA.cituje TASR slová Baumgartnera.Snoubordkros tímov zažil olympijskú premiéru. Pretekári to nemali jednoduché, súťaž chvíľami znepríjemňovali husté sneženie a znížená viditeľnosť. Odineová s druhou talianskou reprezentantkou Caterinou Carpanovou vo veľkom finále kolidovali a do cieľa prišli s veľkým odstupom na prvé dve pretekárky. Rýchlejšia bola napokon Kanaďanka, ktorá sa mohla spoločne s Eliotom Grondinom radovať z bronzu. Malé finále ovládli Nemci Martin Nörl a Jana Fischerová a skončili na konečnom piatom mieste.