Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
Američanka Anisimovová druhou semifinalistkou dvojhry

Americká tenistka Amanda Anisimovová reaguje počas zápasu B-skupiny proti Poľke Ige Swiatekovej na MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde v stredu 5. novembra 2025. Foto: TASR/AP

V prvom sete si obe hráčky držali svoje podanie a rozhodnutie padlo až v tajbrejku, v ktorom mala navrch Swiateková.

Rijád 5. novembra (TASR) - Americká tenistka Amanda Anisimovová sa stala po Kazaške Jelene Rybakinovej druhou semifinalistkou dvojhry na MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. V záverečnom dueli v B-skupine zdolala ako turnajová štvorku druhú nasadenú Poľku Igu Swiatekovú 6:7 (3), 6:4, 6:2. Odplatila jej prehru z finále Wimbledonu, v ktorom neuhrala ani jediný gem.

V prvom sete si obe hráčky držali svoje podanie a rozhodnutie padlo až v tajbrejku, v ktorom mala navrch Swiateková. V koncovke druhého dejstva slávila úspech Američanka, keď za stavu 5:4 prelomila podanie Poľky. V treťom sete Anisimovová odskočila súperke na 4:1 a zápas proti štvornásobnej šampiónke Roland Garros už dotiahla do úspešného konca.

„Proti Ige to bolo naozaj náročné, no bola som mentálne silná. Mama mi pred zápasom zdôrazňovala, že v tomto roku mám skvelú bilanciu v trojseťákoch. Po dnešnom dueli som si ju vylepšila na 15:3, z čoho mám veľkú radosť," uviedla pre akreditované médiá Anisimovová, ktorá desiatykrát v tejto sezóne získala skalp hráčky z Top ten.

Rybakinová zvíťazila v stredu nad Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou, ktorá nahradila Američanku Madison Keysovú, 6:4, 6:4 a suverénne ovládla skupinu. Keysová odstúpila z turnaja pre virózu.



MS WTA Tour v Rijade - B-skupina:

Amanda Anisimovová (USA-4) - Iga Swiateková (Poľ.-2) 6:7 (3), 6:4, 6:2,
Jelena Rybakinová (Kaz.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:4, 6:4
.

