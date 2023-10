Američanka Bilesová triumfovala šiestykrát vo viacboji

MS v športovej gymnastike v Antverpách - viacboj jednotlivcov:



finále:



1. Simone Bilesová (USA) 58,399 b, 2. Rebeca Andradeová (Braz) 56,766, 3. Shilese Jonesová (USA) 56,332, 4. Čchiou Čchi-jüan (Čína) 54,799, 5. Alice D´Amatová (Tal.) 54,265, 6. Eythora Thorsdottirová (Hol.) 54,098

Antverpy 6. októbra (TASR) - Americká gymnastka Simone Bilesová získala svoje 21. zlato z MS a zvýšila tak svoj náskok na čele historických tabuliek. Na šampionáte v Antverpách triumfovala rekordný šiestykrát vo viacboji jednotlivcov a vyrovnala zápis Japonca Koheia Učimuru. Zároveň si pripísala už 34. medailu na MS a OH.Bilesová sa do súťažného diania vrátila v auguste po dvoch rokoch, prvýkrát od odstúpenia z väčšiny disciplín na OH v Tokiu. Američanka obsadila prvé miesto v kvalifikácii, potvrdila ho aj vo finále a stala sa najdekorovanejšou gymnastkou v histórii.V belgických Antverpách triumfovala aj pred desiatimi rokmi, keď získala svoj prvý titul majsterky sveta. V piatok dostala na kladine, prostných, preskoku a bradlách celkovo 58,399 bodu. Druhá bola obhajkyňa titulu Rebeca Andradeová z Brazílie, ktorá stratila 1,633 bodu. Bilesovej krajanka Shilese Jonesová skončila tretia (56,332 b).Pre dvadsaťšesťročnú gymnastku to bola 27. medaila zo svetového šampionátu. V stredu s USA získala zlato aj vo viacboji družstiev a to necelých desať mesiacov pred olympijskými hrami v Paríži. V Antverpách ešte môže získať ďalšie tituly na jednotlivých náradiach.