Američanka Demusová je už oficiálne olympijská víťazka z OH 2012

Lausanne 30. marca (TASR) - Americká atlétka Lashinda Demusová sa vo štvrtok oficiálne stala olympijskou víťazkou v behu na 400 m cez prekážky z OH 2012 v Londýne. Viac ako desať rokov po podujatí a po diskvalifikácii Rusky Natalie Anťuchovej to potvrdil Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



Na londýnskej trati finišovala v súčasnosti už štyridsaťročná Demusová o sedem stotín sekundy za Anťuchovou, ktorá mala vlani druhý dopingový škandál v kariére. Staršie vzorky z databázy moskovského antidopingového laboratória umožnili Jednotke integrity atletiky (AIU) potrestať ruskú atlétku a anulovať všetky jej výsledky od júla 2012 do júna 2013.



Demusová tak dostane od MOV zlatú medailu a pridá ju do svojej zbierky k titulu majsterky sveta z roku 2011. Na striebornú pozíciu z OH v Londýne sa posunula Češka Zuzana Hejnová a bronz dostala Kaliese Spencerová z Jamajky.