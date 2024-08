Američanka Elorová vybojovala zlato do 68 kg

zápasenie



voľný štýl - ženy - do 68 kg:



finále:



Amit Elorová (USA) - Meerim Žumanazarovová (Kirg.) 3:0



o 3. miesto:



Buse Cavusogluová Tosunová (Tur.) - Pak Sol Gum (KĽDR) 4:2



Nonoka Ozakiová (Jap.) - Blessing Oborududuová (Nig.) 3:0





Paríž 7. augusta (TASR) - Americká zápasníčka Amit Elorová sa stala olympijskou víťazkou v kategórii do 68 kg. V utorkovom finále v Paríži zdolala Meerim Žumanazarovovú z Kirgizska 3:0 na body. Bronz získali Buse Tosunová Cavusogluová z Turecka a Nonoka Ozakiová z Japonska.Dvadsaťročná Elorová sa teší zo svojej prvej olympijskej medaily. Z MS má v zbierke už dva kovy - je dvojnásobná majsterka sveta v kategórii do 72 kg. Žumanazarovová sa teší z druhého cenného kovu pod piatimi kruhmi, pred tromi rokmi v Tokiu bola v rovnakej hmotnostnej kategórii bronzová. Stala sa prvým športovcom z Kirgizska, ktorý získal na OH dve medaily.