Utorok 26. máj 2026
< sekcia Šport

Sobolenková uspela v úvodnom vystúpení na Roland Garros

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková v zápase dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros 26. mája 2026. Foto: TASR/AP

Najvyššie nasadená hráčka a vlaňajšia finalistka triumfovala v prvom kole nad Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:4 a 6:2.

Autor TASR
,aktualizované 
Paríž 26. mája (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková úspešne vstúpila do účinkovania v dvojhre na grandslamovom turnaji Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka a vlaňajšia finalistka triumfovala v prvom kole nad Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:4 a 6:2.

„Som šťastná, že som späť a ďakujem za podporu. Je tu teplo, takže vám patrí vďaka za to, že ste zostali. Myslím si, že všetci cítime tlak, ale ja som už na to zvyknutá a viem, ako to mám ignorovať,“ citovala agentúra AFP Sobolenkovú po výhre. Ďalej ide Američanka Iva Jovicová, na úvod si nasadená sedemnástka poradila s Alexandrou Ealaovou z Filipín 6:4 a 6:2.



ženy - dvojhra - 1. kolo:

Arina Sobolenková (1-Biel.) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:4, 6:2, Claire Liuová (USA) - Mojuka Učidžimová (Jap.) 3:6, 6:0, 4:1 - skreč, Iva Jovicová (USA-17) - Alexandra Ealaová (Fil.) 6:4, 6:2, Emma Navarrová (USA) - Janice Tienová (Ind.) 6:4, 6:3, Donna Vekičová (Chor.) - Alice Tubellová (Fr.) 6:3, 6:2
