Američanka Liuová triumfovala v súťaži sólistiek
Po krátkom programe figurovala až na treťom mieste, ale najlepšou voľnou jazdou sa vyšvihla na najvyšší stupienok.
Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Americká krasokorčuliarka Alysa Liuová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v súťaži sólistiek. Po krátkom programe figurovala až na treťom mieste, ale najlepšou voľnou jazdou sa vyšvihla na najvyšší stupienok. Úradujúca majsterka sveta triumfovala v hale Forum di Milano so súhrnnou známkou 226,79 bodu pred Japonkami Kaori Sakamotovou (224,90) a Ami Nakajovou (219,16).
Dvadsaťročná Liuová vybojovala pre USA prvé zlato v súťaži žien po 24 rokoch, v Salt Lake City 2022 triumfovala Sarah Hughesová. Publikum očarila svojím prevedením na skladbu MacArthur Park Suite od Donny Summer. Predviedla dve náročné trojkombinácie a svoje vystúpenie zakončila krokovou sekvenciou najvyššej úrovne, výbornou choreo sekvenciou a záverečnou sadou piruet. Svoje sezónne maximum vo voľnej jazde zlepšila na 150,20 b.
Trojnásobná svetová šampiónka Sakamotová bola po krátkom programe druhá, v jej prevedení na hudbu z troch ikonických šansónov od Edith Piaf však chýbala jedna kombinácia, keď z nej skočila len trojitý rittberger. Skončila tak na striebornej priečke, rovnako ako v súťaži tímov na prebiehajúcich hrách. V Pekingu 2022 bola v súťaži sólistiek bronzová. Nakajová neudržala vedenie po krátkom programe. Hneď na úvod predstavenia na skladbu What a Wonderful World skočila trojitý axel, ale potom mala problémy pri kombinácii zakončenej dvojitým tulupom. Po obrovských zrážkach na technickom skóre klesla až na bronzovú pozíciu. Voľná jazda sa vydarila víťazke nedávneho amerického šampionátu Amber Glennovej, po 13. mieste v krátkom programe sa vyšvihla až na konečné piate miesto.
ZOH26 - krasokorčuľovanie
ženy - konečné poradie po voľných jazdách: 1. Alysa Liuová (USA) 226,79, 2. Kaori Sakamotová 224,90, 3. Ami Nakajová (obe Jap.) 219,16, 4. Mone Čibová (Jap.) 217,88 b., 5. Amber Glennová (USA) 214,91, 6. Adelija Petrosjanová (AIN) 214,53, 7. Nina Petrokinová (Est.) 210,82, 8.Lee Hae-in (Kór.rep.) 210,56, 9. Anastasija Gubanovová (Gruz.) 209,99, 10. Sofija Samodelkinová (Kaz.) 207,46
