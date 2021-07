Američanka Meyersová nepocestuje do Tokia, odmietli jej dať asistenta

Tokio 21. júla (TASR) - Americká plavkyňa Rebecca Meyersová sa rozhodla vynechať paralympijské hry v Tokiu, pretože jej domáci paralympijský výbor (USOPC) neposkytol osobného asistenta na cestu do Japonska. Dvadsaťšesťročná Meyersová je šesťnásobná paralympijská medailistka a trojnásobná šampiónkou z Ria de Janeiro 2016. Narodila sa so vzácnou genetickou poruchou - Usherovým syndrómom, od narodenia je hluchá a postupne stratila zrak.



"Tím USA a USOPC vie, že som hluchá a slepá. Potrebujem osobného asistenta, ktorému môžem dôverovať. Povedali mi, že asistent nemôže ísť so mnou pre protipandemické obmedzenia. Ale ja tomu neverím. Iba sa rozhodli ignorovať moju žiadosť. To je veľmi frustrujúce. Som zdravotne postihnutá osoba. Bez asistenta sa nemôžem cítiť bezpečne v Tokiu. Ako môže organizácia, ktorá je tak hrdá na športovcov so zdravotným postihnutím, urobiť toto?," citoval Meyersovú portál ESPN.