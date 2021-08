Zlato v žrdi si vyskákala Američanka Nageottová

ženy - finále



žrď: 1 Katie Nageottová (USA) 490 cm

2. Anželika Sidorovová (ROC) 485

3. Holly Bradshawová (V. Brit.) 485

4. Katerina Stefanidiová (Gréc.) 480

5. Maryna Kylypková (Ukr.), Tina Šutejová (Slovin.), Wilma Murtová (Fín.) všetky 450

8. Yarisley Silvová (Kuba), Sü Chuej-čchin (Čína), Nikoleta Kyriakopuluová (Gréc.), Robeilys Peinadová (Venez.), Iryna Žuková (Biel.) všetky 4,50



Tokio 5. augusta (TASR) - Olympijskou šampiónkou v skoku o žrdi sa stala americká atlétka Katie Nageottová. Striebornú medailu vybojovala Ruska z tímu ROC Anželika Sidorovová, tretia skončila Britka Holly Bradshawová.Víťazná Američanka skočila 490 cm. K zlatu sa prebojovala, hoci mala v súťaži výrazné problémy a základnú výšku 450 cm skočila až na tretí pokus. Rozhodujúcu výšku však zvládla ako jediná a to na druhý pokus. Úradujúca svetová šampiónka Sidorovová sa až do výšky 490 cm nepomýlila, no potom už latku nedokázala prekonať. Obhajkyňa zlata Katerina Stefanidiová skončila tesne pod stupňami víťazov.