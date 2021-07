Američanka Samuelsonová mala pozitívny test na koronavírus

Las Vegas 19. júla (TASR) - Basketbalistka Katie Lou Samuelsonová nepocestuje na OH 2020 v Tokiu. Američanka, ktorá mala reprezentovať krajinu v novej súťaži troch na troch, mala pozitívny test na koronavírus počas tréningu v Las Vegas. Samuelsonovú nahradí na OH 2020 Jackie Youngová.



"Nemôžem ísť súťažiť do Tokia. Olympiáda bola mojim snom od detstva, dúfam, že sa mi čoskoro splní. Som nešťastná, pretože som plne očkovaná a dodržiavala som všetky preventívne opatrenia. Želám svojim spoluhráčkam všetko najlepšie, budem im fandiť po celý čas," citovala slová 24-ročnej hráčky agentúra AP.