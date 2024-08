Američanka Valenteová obhájila zlato v omniu

1. Jennifer Valenteová (USA) 144 b, 2. Daria Pikuliková (Poľ.) 131, 3. Ally Wollastonová (N. Zél.) 125, 4. Lotte Kopecká (Belg.) 116, 5. Georgia Bakerová (Austr.) 108, 6. Maike van der Duinová (Hol.) 106, 7. Amalie Dideriksenová (Dán.) 105, 8. Anita Stenbergová (Nór.) 102

Paríž 11. augusta (TASR) - Americká dráhová cyklistka Jennifer Valenteová vybojovala na OH v Paríži zlatú medailu v omniu so ziskom 144 bodov. Na druhom mieste skončila s 13-bodovým odstupom Poľka Daria Pikuliková, pódium doplnila Novozélanďanka Ally Wollastonová (125 bodov). Dvadsaťdeväťročná Valenteová obhájila zlato z OH v Tokiu. V tejto disciplíne je zároveň dvojnásobná majsterka sveta.