Američanky McNallyová a Towsendová sú druhé finalistky štvorhry

Ženy - štvorhra - semifinále:



Caty McNallyová, Taylor Townsendová (USA/USA) - Caroline Dolehideová, Storm Sandersová (USA/Aus.-12) 1:6, 6:3, 6:3

New York 10. septembra (TASR) - Americké tenistky Caty McNallyová a Taylor Towsendová postúpili do finále štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V piatkovom semifinále zdolali 12-tu nasadenú americko-austrálsku dvojicu Caroline Dolehideová, Storm Sandersová za 1:36 hod 1:6, 6:3, 6:3. Nenasadená americká dvojica sa stretne s českou trojkou pavúka Barbora Krejčiková, Kateřina Siniaková. Tie si v prvom semifinále poradili s americko-austrálskou dvojicou Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová 6:3, 6:7 (4), 6:3.