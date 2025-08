Američanky prekonali svetový rekord

MS v plávaní



ženy - 50 metrov prsia:



1. Ruta Meilutyteová (Lit.) 29,55 sek., 2. Čchien-tching Tchang (Čína) +0,48 s, 3. Benedetta Pilatová +0,59, 4. Anita Bottazová (obe Tal.) +0,66, 5. Lilly Kingová (USA) +0,70, 6. Eneli Jefimová (Est.) +0,74, 7. Anastasia Gorbenková (Izr.) +0,90, 8. Veera Kivirintová (Fín.) +1,13







50 m voľný spôsob:



1. Meg Harrisová (Aus.) 24,02 sek., 2. Wu Čching-feng 0,24 sek., 3. Čcheng Jü-ťie (obe Čína) +0,26, 4. Gretchen Walshová (USA) +0,38, 5. Milou Van Wijková (Hol.) 0,45, 6. Torri Huskeová (USA) +0,48, 7. Florine Gaspardová (Belg.) +0,61, 8. Katarzyna Wasicková (Poľ.) +0,72







štafeta 4 x 100 m polohové preteky:



1. USA (Regan Smithová, Kate Douglassová, Gretchen Walshová, Torri Huskeová) 3:49,34 min., 2. Austrália (Kaylee McKeownová, Ella Ramsayová, Alexandria Perkinsová, Mollie O´Callaghanová) +3,33 sek., 3. Čína (Sü-wej Pcheng, Čchien-ting Tchang, Jü-fej Čang, Jü-ťie Čcheng) +5,43, 4. Rus. - neutr. +5,83, 5. Kanada +6,29, 6. Nemecko +6,68, 7. Japonsko +8,29, 8. Veľká Británia +8,61







muži - 50 m znak:



1. Kliment Kolesnikov (Rus.-neutr.) 23,68 sek., 2. Pieter Coetze (JAR) a Pavel Samusenko (Rus.-neutr.) obaja +0,49, 4. Ksawery Masiuk (Poľ.) +0,83, 5. Quintin McCarty (USA) +0,90, 6. Apostolos Christou (Gréc.) 0,91, 7. Isaac Cooper (Aus.) +0,93, 8. Hubert Kós (Maď.) +0,94







400 m polohové preteky:



1. Leon Marchand (Fr.) 4:04,73 min., 2. Tomojuki Macušita (Jap.) +3,59, 3. Iľja Borodin +4,43, 4. Asaki Nišikawa (Jap.) +5,48, 5. Maxim Stupin +7,73, 6. Gábor Zombori (Maď.) +7,78, 7. Max Litchfield (V. Brit.) +8,04, 8. Brendon Smith (Aus.) +8,55







Singapur 3. augusta (TASR) - Ženská štafeta USA v zložení Regan Smithová, Kate Douglassová, Gretchen Walshová a Torri Huskeová vytvorila nový svetový rekord na 4 x 100 m polohové preteky. V záverečný deň plaveckých MS v Singapure triumfovala časom 3:49,34 min. O viac než tri sekundy zaostali strieborné Austrálčanky, bronz si odniesli Číňanky.Francúz Leon Marchand suverénne triumfoval vo finále disciplíny 400 m polohové preteky. Časom 4:04,73 min mal takmer štvorsekundový náskok pred strieborným Japoncom Tomojukim Macušitom. Bronz si odniesol Iľja Borodin, štartujúci pod neutrálnou vlajkou.Dvadsaťtriročný Marchand prišiel do Singapuru v pozícii najväčšieho favorita polohových pretekov. Štvornásobný víťaz z OH v Paríži dokázal ako jediný na MS v Singapure vytvoriť svetový rekord v individuálnej súťaži. Podarilo sa mu to v semifinále 200 m polohové preteky, keď dosiahol čas 1:52,61 min, ktorý bol o 1,49 sekundy lepší než 14 rokov staré maximum Ryana Lochteho. Marchand následne triumfoval aj vo finále a napokon si odniesol zlato z oboch polohoviek.Rus štartujúci pod neutrálnou vlajkou Kliment Kolesnikov získal zlatú medailu v disciplíne 50 m znak. V záverečný ôsmy deň podujatia vytvoril nový rekord MS, keď triumfoval časom 23,68 s. Sekundovali mu krajan Pavel Samusenko a Pieter Coetze z Juhoafrickej republiky, ktorí zaostali zhodne o 0,49 s a obaja brali striebornú medailu. Dvadsaťpäťročný Kolesnikov získal v Singapure svoju prvú zlatú medailu.Litovská plavkyňa Ruta Meilutyteová vybojovala zlatú medailu po triumfe vo finále na 50 m prsia. Časom 29,55 s bola o 0,48 sekundy rýchlejšia než strieborná Číňanka Čchien-tching Tchang. Bronzovú medailu si odniesla Talianka Benedetta Pilatová s mankom 0,59 sekundy. Pre 28-ročnú Meilutyteovú to bolo prvé zlato zo šampionátu v Singapure. V disciplíne 50 voľným spôsobom triumfovala Austrálčanka Meg Harrisová. Vo finále dosiahla čas 24,02 sekundy, čím prekonala striebornú Číňanku Wu Čching-feng o 0,24 sekundy.