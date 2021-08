Američanky Rossová s Klinemanovou získali zlato v plážovom volejbale

ženy - plážový volejbal:



finále:



April Rossová, Alix Klinemanová (USA) - Mariafe Artacho del Solarová, Tatiqua Clancyová (Austr.) 2:0 (15, 16)



o 3. miesto



Joana Heidrichová, Anouk Vergová-Depreová (Švajč.) - Tina Graudinová, Anastasija Kravcenoková (Lot.) 2:0 (19, 15)

Tokio 6. augusta (TASR) - Americké plážové volejbalistky April Rossová s Alix Klinemanovou získali na OH 2020 v Tokiu zlaté medaily. Vo finále zdolali austrálsky pár Mariafe Artacho del Solarová, Tatiqua Clancyová 2:0 na sety.Bronz patrí Švajčiarkám Joane Heidrichovej a Anouk Vergovej-Depreovej. Američanky potvrdili úlohu najväčších favoritiek Rossová vybojovala prvé olympijské zlato, na OH 2016 v Riu de Janeiro bola bronzová a na OH 2012 v Londýne strieborná.