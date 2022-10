Basketbalistky z Ameriky si poradili s Čínou 83:61 a obhájili titul

MS žien v austrálskom Sydney:



finále:



Čína - USA 61:83 (33:43)



zostava a body Číny: Jüe-žu Li 19 (12 doskokov), S'-jü Wang 11, Li-wej Jang 3, S'-ťing Chuang a Žu Čang po 2 (Tchung-tchung Wu 13, Sü Chan 8, Wej-na Ťin 3, Čen-čchi Pchan a Jüan Li po 0)



zostava a body USA: Wilsonová 19, Loydová 11, Grayová 10, Stewartová 9, Thomasová 5 (Plumová 17, Atkinsová 6, Laneyová 4, B. Jonesová 2, Ionescuová a Austinová po 0)



Rozhodovali: Saliňš (Lot.), Anaya Freile (Panama), Liszka (Poľ.), fauly: 12:14, TH: 10/8 - 11/8, trojky: 5:9



o 3. miesto:



Austrália - Kanada 95:65 (51:43)



Sydney 1. októbra (TASR) - Americké basketbalistky obhájili na šampionáte v austrálskom Sydney titul majsteriek sveta. V sobotňajšom finále zvíťazili nad Čínou 83:61. Zlato na podujatí získali štvrtýkrát v sérii a celkovo majú v zbierke 11 primátov.Číňanky vyrovnali svoj najlepší zápis na šampionáte. Na stupne víťaziek sa postavili tretíkrát v histórii a premiérovo od roku 1994. Vtedy získali striebro zhodou okolností taktiež v Austrálii.Číňanky nastúpili na finále menej ako 20 hodín po vyvrcholení úspešnej semifinálovej drámy proti domácim Austrálčankám. Proti vysoko favorizovaným Američankám držali krok viac ako jednu štvrtinu. Ešte v úvode druhej prehrávali iba o kôš 16:18, no potom obhajkyne titulu zaznamenali šnúru 11:2 a dostali sa do dvojciferného náskoku.Ázijské družstvo ešte zabojovalo a do konca polčasu si udržalo približne desaťbodové manko, no po zmene strán Američanky začali postupne navyšovať svoj odstup a mierili za titulom. Streleckou líderkou šampiónok bola krídelníčka A'ja Wilsonová. Úradujúca MVP WNBA s tímom Las Vegas Aces dala 19 bodov. Číňankam nestačil ani výkon Jüe-žu Li, ktorá okrem 19 bodov zaznamenala aj 12 doskokov.