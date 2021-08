Američanky triumfovali v štafete na 4 x 400 m

ženy - 4 x 400 m:

1. USA (Sydney McLaughlinová, Allyson Felixová, Dalilah Muhammadová, Athing Muová) 3:16,85

2. Poľsko (Natalia Kaczmareková, Iga Baumgartová-Witanová, Malgorzata Holubová-Kowaliková, Justyna Swietyová-Erseticová) 3:20,53

3. Jamajka (Roneisha McGregorová, Janieve Russellová, Shericka Jacksonová, Candice McLeodová) 3:21,24

4. Kanada 3:21,84

5. Veľká Británia 3:22,59

6. Holandsko 3:23,74

7. Belgicko 3:23.96

8. Kuba 3:26.92

Tokio 7. augusta (TASR) - Reprezentantky USA triumfovali na OH v Tokiu v atletickej štafete na 4 x 400 m časom 3:16,85 min. Striebro s výrazným odstupom takmer śtyroch sekúnd získali Poľky, tretia skončila Jamajka.Američanky triumfovali v zložení Sydney McLaughlinová, Allyson Felixová, Dalilah Muhammadová a Athing Muová. Pre Felixovú to už bola jedenásta medaila z OH v kariére, z toho siedma v zlatom prevedení.