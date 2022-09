Američanky zabojujú na MS v Sydney o 11. titul

MS basketbalistiek v Sydney (22. septembra - 1. októbra)



A-skupina: USA, Čína, Kórejská rep., Belgicko, Bosna a Hercegovina, Portoriko



B-skupina: Austrália, Kanada, Japonsko, Francúzsko, Srbsko, Mali

Sydney 21. septembra (TASR) - Reprezentantky USA budú opäť najväčšími favoritkami na MS basketbalistiek. K ceste za titulom by ich nemal zastaviť ani fakt, že v úvodnom stretnutí proti Belgicku budú mať k dispozícii iba sedem hráčok. Devätnásta edícia podujatia je v Austrálii na programe od 22. septembra do 1. októbra.Američanky triumfovali na troch predchádzajúcich šampionátoch a celkovo na desiatich. V úvode ešte nebudú mať k dispozícii nominovanú päticu, ktorá nastúpila vo finále WNBA ešte v noci na utorok SELČ.povedala podľa AFP trénerka USA Cheryl Reeveová.Turnaj sa bude hrať v dvoch halách v austrálskom Sydney. Z dvoch šesťčlenných skupín postúpia štyri najlepšie do vyraďovacej fázy.