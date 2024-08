Američanky zdolali Francúzsko 67:66 a majú desiate basketbalové zlato

basketbal - ženy:



finále:



Francúzsko - USA 66:67 (25:25)

Najviac bodov: Williamsová 19, Ayayiová a Johannesová po 9, Badianeová a Fauthouxová po 8 - Wilsonová 21 (13 doskokov), Copperová a Plumová po 12



o 3. miesto:



Belgicko - Austrália 81:85 (36:37)

Najviac bodov: Vanloová 26 (11 asistencií), Meessemanová 23, Delaerová 15 - Magbegorová 30 (13 doskokov), Whitcombová 14, Smithová 13 (12 doskokov)



konečné poradie: 1. USA, 2. Francúzsko, 3. Austrália, 4. Belgicko, 5. Španielsko, 6. Srbsko, 7. Nemecko, 8. Nigéria, 9. Čína, 10. Portoriko, 11. Kanada, 12. Japonsko

Paríž 11. augusta (TASR) - Americké basketbalistky získali na OH v Paríži zlaté medaily a napodobnili úspech svojich krajanov. V nedeľňajšom dramatickom finále zvíťazili nad domácimi Francúzkami 67:66, pričom olympijský turnaj vyhrali ôsmykrát za sebou a celkovo jubilejný desiatykrát.Francúzky boli blízko k zisku premiérového zlata z OH, napokon však zopakovali strieborný výsledok z Londýna 2012. V Tokiu 2020 skončili na bronzovom stupienku. Tretie miesto v Paríži obsadili hráčky Austrálie, ktoré v súboji o bronz zdolali Belgičanky 85:81. Je to pre nich šiesty cenný kov pod piatimi kruhmi (0-3-3), Belgičanky na medailový úspech zatiaľ nedosiahli.Američanky sa vo vypredanej Accor Arene ujali vedenia 4:0, ich súperky kontrovali päťbodovou šnúrou. Favoritky však vo zvyšku prvej štvrtiny dominovali a vyhrali ju o šesť bodov. V druhej časti sa Francúzky dotiahli aj vďaka úspešným pokusom Williamsovej a prvý polčas sa skončil rovnovážnym skóre 25:25. Domáce hráčky ťažili z famózneho vstupu do druhého polčasu a šnúrou desiatich bodov dostali súperky pod tlak. Ten však Američanky ustáli, zlepšili efektivitu streľby a do záverečnej štvrtiny išli s dvojbodovým náskokom (45:43). Presnú ruku mala najmä s 21 bodmi najlepšia strelkyňa zápasu Wilsonová.V poslednej štvrtine sa tímy striedali vo vedení, v závere však ukázali pevnejšie nervy Američanky. Za stavu 67:64 mala možnosť poslať duel do predĺženia líderka domáceho tímu Williamsová, no v snahe o rýchle zakončenie tesne prešľapla trojkový oblúk a jej pokus za dva body nestačil.Basketbalistky USA dokráčali za zlatom suverénnym spôsobom. V skupinovej fáze zdolali postupne Japonsko (102:76), Belgicko (87:74) a Nemecko (87:68), vo vyraďovačke boli nad sily Nigérie (88:74) a v semifinále deklasovali Austráliu (85:64).Už šieste zlato na OH získala Diana Taurasiová. Legendárna 42-ročná rozohrávačka sa tešila v Aténach 2004, Pekingu 2008, Londýne 2012, Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2020. Okrem toho prispela k trom titulom majsteriek sveta, ktoré Američanky získali v rokoch 2010, 2014 a 2018.