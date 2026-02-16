Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Američanky zdolali Švédsko 5:0 a postúpili do finále

Americká hráčka Cayla Barnesová (druhá zľava) oslavuje so spoluhráčkami po góle proti Švédsku v zápase semifinále USA - Švédsko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne 16. februára 2026. Foto: TASR/AP

Oba tímy síce vstúpili do zápasu nezdolané, no Švédky sa predstavili vo výkonnostne slabšej B-skupine.

Autor TASR
Miláno 16. februára (TASR) - Americké hokejistky zdolali v semifinále olympijského turnaja v Miláne Švédsko 5:0. Hráčky USA tak potvrdili rolu favoritiek a vybojovali si siedmu účasť vo finále ZOH, kde od prvého ženského turnaja na ZOH chýbali len raz.

Oba tímy síce vstúpili do zápasu nezdolané, no Švédky sa predstavili vo výkonnostne slabšej B-skupine. V prvej tretine vystrelili severanky na bránku iba dvakrát a v 6. minúte otvorila skóre Cayla Barnesová. V prostrednej časti hry hrali Švédky v krátkom rozmedzí dve presilovky za sebou. Ani jednu z nich však nevyužili, inkasovali ďalšie štyri góly a prehrali päťgólovým rozdielom.

Američanky tak nedopustili podobné zaváhanie ako v roku 2006, keď jediný raz absentovali v boji o zlato na ZOH. V Turíne vtedy podľahli práve Švédkam 2:3 po samostatných nájazdoch.



ZOH 2026 - hokej-ženy

semifinále:

USA - Švédsko 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Góly: 6. Barnesová, 30. Heisová, 36. Murphyová, 37. Coyne-Schofieldová, 38. Scamurrová
