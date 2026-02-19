< sekcia Šport
Američanky získali zlato, vo finále zdolali Kanadu 2:1 pp
Pripísali si tretí triumf pod piatimi kruhmi.
Autor TASR
Miláno 19. februára (TASR) - Hokejistky USA získali na ZOH 2026 zlaté medaily. Vo štvrtkovom severoamerickom finále olympijského turnaja v Miláne zvíťazili nad obhajkyňami titulu z Kanady 2:1 po predĺžení a pripísali si tretí triumf pod piatimi kruhmi. Bronz si odniesli Švajčiarky, ktoré v súboji o tretie miesto zdolali Švédky 2:1 po predĺžení.
Bezgólový stav v Aréne Santa Giulia vydržal do úvodu druhej tretiny, keď sa Kanaďanky vo vlastnom oslabení dostali do brejku a skóre otvorila Kristin O'Neillová. Američanky v snahe vyrovnať vystupňovali tempo a zvýšili početnosť streľby, v kanadskej bránke však žiarila Ann-Renée Desbiensová. Vyrovnať sa im podarilo až dve minúty pred koncom riadneho hracieho času, keď v power play bez brankárky kapitánka USA Hilary Knightová úspešne tečovala strelu Laily Edwardsovej. V predĺžení hranom 3 na 3 dokonala obrat gólom Megan Kellerová, ktorá si efektne obhodila brániacu Claire Thompsonovú a bekhendom prekonala Desbiensovú.
Američanky zdolali svoje rivalky druhýkrát na olympijskom turnaji, v základnej skupine ich deklasovali 5:0. Súperkám tak odplatili prehru z finále v Pekingu 2022, kde podľahli hráčkam z „krajiny javorového listu“ 2:3. Kanadu pokorili vo finále na druhom veľkom podujatí za sebou, zvíťazili aj vlani v súboji o titul na majstrovstvách sveta v Českých Budějoviciach (4:3 pp).
Favorizované tímy Kanada a USA sa vo finále ZOH predstavili piatykrát za sebou, z ôsmich doterajších vyvrcholení zimnej olympiády nebol zámorský súboj o zlato iba na ZOH 2006 v Turíne. V ňom vtedy Kanada zdolala Švédsko. Kapitánka kanadského tímu Marie-Philip Poulinová odohrala vo finále svoj 27. zápas na ZOH a vytvorila národný reprezentačný rekord v počte štartov na olympiáde.
ZOH 2026 - hokej
ženy - finále:
USA - Kanada 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 58. Knightová (Edwardsová, Kellerová), 65. Kellerová (Heiseová) - 21. O'Neillová (Staceyová, Fastová). Rozhodovali: Cookeová, Murrayová (obe Kan.) - Hájková (ČR), Saarimäkiová (Fín.), vylúčené: 3:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 11.171 divákov.
USA: Frankelová - Edwardsová, Kellerová, Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová, Guildayová - Knightová, Carpenterová, Dunneová - Murphyová, Heiseová, Bilková - Zumwinkleová, Panneková, Coyneová-Schofieldová - Simmsová, Janeckeová, Curlová-Salemmeová - Scamurrová
Kanada: Desbiensová - Fastová, Larocqueová, Jaquesová, Sheltonová, Ambroseová, Thompsonová, Tabinová - Fillierová, Poulinová, Wattsová - Staceyová, Turnbullová, Clarková - Jennerová, Nurseová, Maltaisová - Spoonerová, O'Neillová, Goslingová - Gardinerová
zápas o bronz:
Švajčiarsko - Švédsko 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungäkerová (Svenssonová, T. Johanssonová)
