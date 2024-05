Američanom bude na MS chýbať Larkin, do tímu pribudli aj hráči z NCAA

káder USA pre prípravný zápas proti SR (utorok 7. mája v Bratislave)



brankári: Alex Lyon (Detroit Red Wings), Trey Augustine (Michigan State University/NCAA)



obrancovia: Luke Hughes (New Jersey Devils), Jake Sanderson (Ottawa Senators), Alex Vlasic (Chicago Blackhawks), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets), Jeff Petry (Detroit Red Wings), Michael Kesselring (Arizona Coyotes), Matthew Kessel (St. Louis Blues)



útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild), Cole Caufield (Montreal Canadiens), Joel Farabee (Philadelphia Flyers), Johnny Gaudreau (Columbus Blue Jackets), Luke Kunin (San Jose Sharks), Shane Pinto, Brady Tkachuk (obaja Ottawa Senators), Trevor Zegras (Anaheim Ducks), Will Smith, Ryan Leonard (Boston College/NCAA), Brock Nelson (New York Islanders), Kevin Hayes (St. Louis Blues), Mikey Eyssimont (Tampa Bay Lightning)







realizačný tím:



generálny manažér: Brett Peterson, hlavný tréner: John Hynes, asistenti trénera: Derek Lalonde, Ty Hennes, Jack Capuano, Grej Moore, tréner brankárov: Alex Westlund

New York 5. mája (TASR) - Hokejistom USA napokon bude chýbať na MS v Česku (10.- 26. mája) útočník Dylan Larkin. V jeho šiestej účasti na svetovom šampionáte mu zabránilo zranenie. Američania budú v utorok 7. mája posledný súper Slovenska v príprave na MS a tímy sa stretnú aj v pondelok 13. mája v zápase ostravskej B-skupinyZápas proti Slovensku v Bratislave bude pre zámorský tím jediný v príprave na svetový šampionát. Do kádra trénera Johna Hynesa pribudli traja útočníci z NHL - Brock Nelson z NY Islanders, Kevin Hayes zo St. Louis, Mickey Eyssimont z Tampy Bay. Súčasťou ofenzívy USA budú aj Will Smith a Ryan Leonard, ktorí obliekali dres Boston College v univerzitnej súťaži NCAA. V defenzíve bude aj trojica Jeff Petry z Detroitu, Michael Kesselring z Arizony a Matthew Kessel zo St. Louis. Na súpiske sú zatiaľ dvaja brankári, keď k Alexovi Lyonovi z Detroitu pribudol účastník uplynulých dvoch MS hráčov do 20 rokov Trey Augustine, ktorý tiež pôsobil v NCAA vo farbách Michigan State University. Američania sa prvýkrát pred MS stretnú v Bratislave a po prípravnom zápase proti domácemu tímu nastúpia v piatok 10. mája v jednom z ťahákov ostravskej skupiny proti Švédsku.Američania obsadili na vlaňajších MS štvrté miesto po tom, čo triumfovali v prvých ôsmich zápasoch.