Američanov posilní Werenski, pribudli aj Eyssimont, Pinto a Buium

New York 6. mája (TASR) - Hokejistov USA posilní na MS vo Švédsku a Dánsku aj produktívny obranca Zach Werenski. Okrem neho pribudli do kádra trénera trénera Ryana Warsofského aj obranca Zeev Buium a útočníci Mikey Eyssimont a Shane Pinto.



Obranca Columbusu Werenski je jeden z troch kandidátov na trofej Jamesa Norrisa pre najlepšieho obrancu NHL. Za sebou má životnú sezónu, v ktorej nazbieral 82 bodov (23+59) v 81 zápasoch. USA už reprezentoval aj na MS 2019 a 2024. Na vlaňajšom šampionáte v Prahe a Ostrave bol so 7 bodmi (2+7) najproduktívnejší obranca. V tíme USA sa vtedy predstavili aj Eyssimont a Pinto. Obranca Minnesoty Buium zažije medzinárodnú premiéru v mužskom hokeji.