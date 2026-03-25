Američanov povedie na svetovom šampionáte tréner Granato
Autor TASR
New York 25. marca (TASR) - Hlavným trénerom hokejistov USA bude na MS vo Švajčiarsku (15.- 31. mája) Don Granato. Pre 58-ročného kormidelníka to bude premiéra v tejto funkcii pri reprezentačnom A-mužstve. Američania vstúpia do turnaja v pozícii obhajcov titulu majstrov sveta.
Granato viedol Buffalo Sabres v rokoch 2021 - 2024, predtým strávil dve sezóny ako asistent trénera Chicaga Blackhawks v NHL a jednu sezónu ako zástupca hlavného trénera mužského hokejového tímu University of Wisconsin.
Granato bol v minulosti hlavný tréner v Národnom hokejovom rozvojovom programe USA v rokoch 2011 – 2017. Na medzinárodnej scéne trikrát pôsobil ako asistent trénera amerického tímu v rokoch 2022, 2018 (bronzová medaila) a 2014. Americký tím do 18 rokov doviedol na MS k zisku zlatej (2015) a striebornej (2013) medaily.
