Američanov povedie na ZOH tréner Quinn, manažér bude Vanbiesbrouck

New York 28. decembra (TASR) - Hokejistov USA povedie na ZOH v Pekingu (4.–20. februára 2022) v pozícii hlavného trénera David Quinn. V pozícii generálneho manažéra bude pôsobiť John Vanbiesbrouck. Americký hokejový zväz oznámi mená ďalších členov realizačného tímu v nasledujúcich dňoch, pričom káder pozostávajúci z 25 hráčov musí byť známy do polovice januára.



"David a John sa zapojili do nášho olympijského procesu a majú ideálnu pozíciu na prechod do svojich nových úloh. NHL sa rozhodla pre neúčasť svojich hráčov na ZOH, no my máme šťastie, že svoj tím vieme zveriť do rúk ľudí, ktorí majú významné skúsenosti potrebné pre formovanie a vedenie tímu na olympiáde," uviedol výkonný riaditeľ USA Hockey Pat Kelleher.



Bývalý brankár Vanbiesbrouck je v pozícii generálneho manažéra amerického tímu aj na prebiehajúcich MS hráčov do 20 rokov a v rovnakej funkcii bol aj na predošlých troch šampionátoch. V manažmente amerického výberu figuroval aj počas MS 2019 na Slovensku. Od júna 2018 pôsobí ako asistent výkonného riaditeľa hokejových operácií v USA Hockey.



Pre 55-ročného Quinna pôjde o prvú skúsenosť v pozícii hlavného trénera mužského výberu USA na vrcholnom podujatí. V rokoch 2018-2021 viedol tím New York Rangers. Na MS v rokoch 2007, 2012 a 2016 bol asistent trénera amerického výberu. Za sebou má aj pôsobenie pri tíme USA "20" a viedol aj americký tím žien.