Americká NBC zaplatí za práva na Premier League 2,7 miliardy dolárov

New York 19. novembra (TASR) - Americká televízna spoločnosť NBC získala práva na vysielanie anglickej futbalovej Premier League v USA na ďalšie šesťročné obdobie za viac ako 2,7 miliardy dolárov. Je to približne o 170 percent viac ako zaplatila za predchádzajúci šesťročný cyklus, informovala agentúra DPA. Nový kontrakt platí do skončenia sezóny 2027/2028 a zahŕňa všetkých 380 duelov v každom ročníku súťaže. Predošlá šesťročná zmluva na vysielacie práva stála NBC miliardu dolárov.