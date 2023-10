Americké gymnastky získali siedme zlato v sérii, Bilesová s rekordom

MS v športovej gymnastike v Antverpách:



ženy



viacboj družstiev - finále:



1. USA (Simone Bilesová, Shilese Jonesová, Joscelyn Robersonová, Leanne Wongová, Skye Blakelyová) 167,729 bodov, 2. Brazília (Jade Barbosová, Flavia Saraivová, Rebeca Andradeová, Julia Soaresová, Lorrane Oliveirová) 165,530, 3. Francúzsko (Morgane Osyssek-Reimerová, Marine Boyerová, Melanie De Jesus Dos Santosová, Lorette Charpyová, Coline Devillardová) 164,064, 4. Čína 163,162, 5. Taliansko 162,997, 6. Veľká Británia 161,864

Antverpy 5. októbra (TASR) - Americká gymnastka Simone Bilesová získala svoje 20. zlato z MS, keď v stredajšom viacboji družstiev na šampionáte v Antverpách pomohla americkému tímu k siedmemu triumfu v sérii a deviatemu celkovo. Zároveň si pripísala už 33. medailu na MS a OH, čím prekonala doterajšie maximum bývalej sovietskej gymnastky Larisy Latyninovej. Z historického striebra sa vo viacboji radovali Brazílčanky, bronz získali Francúzky.Pätica Bilesová, Shilese Jonesová, Joscelyn Robersonová, Leanne Wongová a Skye Blakelyová predĺžila dominanciu amerického družstva, ktoré získalo zlato na všetkých MS od roku 2011. Bilesová má po viacboji družstiev už 20 zlatých medailí z MS a celkovo 26 cenných kovov. K tomu pridala sedem medailí z OH (4-1-2). Do súťažného diania sa vrátila v auguste po dvoch rokoch, prvýkrát od odstúpenia z väčšiny disciplín na OH v Tokiu v roku 2021. V Antverpách ešte môže získať ďalšie tituly na jednotlivých náradiach i vo viacboji jednotlivkýň.