Americké hokejistky vo finále zdolali Kanadu a získali 11. titul

MS v hokeji žien (České Budějovice/ČR):



finále:



USA - Kanada 4:3 po predĺžení (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)



Góly: 28. Harveyová, 28. Murphyová, 46. Heiseová, 78. Janeckeová - 29. Serdachnyová, 30. Gardinerová, 55. Fillierová







o 3. miesto:



Česko - Fínsko 3:4 po predĺžení (2:0, 1:1, 0:2 - 0:1)



Góly: 3. Kaltounková, 13. Mlýnková, 31. Lásková - 42. a 59. Holopainenová, 37. Suorantová, 65. Nylundová

České Budějovice 20. apríla (TASR) - Americké hokejistky získali zlato na svetovom šampionáte v Českých Budějoviciach. Vo finálovom súboji zdolali v zámorskom derby Kanadu 4:3 po predĺžení a radovali sa z 11. titulu na MS. Kanaďanky držia rekord so ziskom 13 trofejí. Američanky odplatili Kanaďankám minuloročnú prehru z domáceho turnaja. Oba tímy sa stretli s výnimkou roku 2019 vo všetkých finálových dueloch od prvého šampionátu pred 35 rokmi v Ottawe.Američanky v zápase viedli 2:0 i 3:2, no duel dospel do predĺženia. Vyrovnať dokázala v 55. minúte Sarah Fillierová. Hrdinkou večera sa však stala 20-ročná útočníčka Tessa Janeckeová, ktorá rozhodla o triumfe amerického výberu v 18. minúte extračasu. Finále ženského turnaja nemalo zámorské zastúpenie iba v roku 2019, keď na domácom turnaji v Espoo postúpili do boja o zlato Fínky, ktoré podľahli USA (1:2 pp).České hokejistky zakončili domáci svetový šampionát prehrou v súboji o 3. miesto. Češkám nestačilo na zisk bronzu ani vedenie 3:0, v treťom dejstve totiž ponúkli severankám štyri presilové hry a Fínky poslali duel do predĺženia. V ňom rozhodla o víťazstve Fínska 4:3 po predĺžení Jenniina Nylundová.Šampionát v Českých Budějoviciach si naživo pozrelo celkovo 122.331 divákov, čo je nový rekord v návštevnosti. Doterajšie maximum z Kanady 2007 prekonali českí organizátori o 3100 fanúšikov.