Americké vodné pólistky ovládli B-skupinu

MS vo vodnom póle, výsledky:



ženy:



A-skupina (Budapešť):



Taliansko - Kolumbia 31:5 (5:2, 7:0, 6:2, 13:1)



Maďarsko - Kanada 11:7 (2:1, 3:3, 4:0, 2:3)



Tabuľka



1. Taliansko 3 2 1 0 48:21 5



2. Maďarsko 3 2 0 1 55:21 4



3. Kanada 3 1 1 1 36:20 3



4. Kolumbia 3 0 0 3 11:88 0







B-skupina (Debrecín):



USA - Argentína 23:3 (6:0, 5:0, 6:2, 6:1)



Holandsko - JAR 22:1 (5:1, 4:0, 7:0, 6:0)



Tabuľka



1. USA 3 3 0 0 58:12 6



2. Holandsko 3 2 0 1 58:18 4



3. Argentína 3 1 0 2 16:58 2



4. JAR 3 0 0 3 9:53 0





C-skupina (Šopron):



Austrália - Brazília 17:5 (5:1, 4:0, 5:1, 3:3)



Nový Zéland - Kazachstan 15:11 (4:3, 2:5, 5:2, 4:1)



Tabuľka



1. Austrália 3 3 0 0 47:13 6



2. Nový Zéland 3 2 0 1 29:30 4



3. Kazachstan 3 1 0 2 27:40 2



4. Brazília 3 0 0 3 19:39 0







D-skupina (Segedín):



Španielsko - Thajsko 30:2 (5:0, 7:0, 11:2, 7:0)



Grécko - Francúzsko 15:4 (4:1, 4:1, 3:1, 4:1)



Tabuľka



1. Grécko 3 2 1 0 53:15 5



2. Španielsko 3 2 1 0 58:20 5



3. Francúzsko 3 1 0 2 36:41 2



4. Thajsko 3 0 0 3 11:82 0

Budapešť 25. júna (TASR) - Vodné pólistky USA zvíťazili vo svojom treťom zápase v B-skupine MS v Maďarsku nad Argentínou vysoko 23:3. Obhajkyne titulu vyhrali skupinu bez straty bodu a postúpili priamo do štvrťfinále. Druhým tímom, ktorý nestratil v základnej skupine ani bod, je Austrália. Tá ovládla C-skupinu, keď si na záver poradila s Brazíliou 17:5. Víťazi skupín postúpili priamo do štvrťfinále, družstvá na 2. a 3. priečkach zabojujú o štvrťfinále v predkole play off.