Americkí šprintéri získali zlato v štafete 4x100 m vo výkone roka
Štvorica Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey a Noah Lyles v nedeľnom finále zabehla svetový výkon roka 37,29 s.
Autor TASR
Tokio 21. septembra (TASR) - Americkí šprintéri obhájili na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu titul v štafete 4x100 metrov. Štvorica Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey a Noah Lyles v nedeľnom finále zabehla svetový výkon roka 37,29 s.
Striebro získali Kanaďania v čase 37,55, bronz v národnom rekorde 37,81 Holanďania. Silný tím Jamajky, v ktorom je aj majster sveta na stovke z Tokia Oblique Seville a strieborný Kishane Thompson, finále nebežal, už v rozbehu nezvládol odovzdávku.
MS v Tokiu - finále:
Muži
4x100 m: 1. USA (Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey, Noah Lyles) 37,29 s - svetový výkon roka, 2. Kanada (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre De Grasse) 37,55, 3. Holandsko (Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok, Elvis Afrifa) 37,81, 4. Ghana 37,93, 5. Nemecko 38,29, 6. Japonsko 38,35, 7. Francúzsko 38,58, Austrália nedobehla
