Americkú zlatú sériu natiahli veteráni, Curry: Úľava

Paríž 11. augusta (TASR) - Americkí basketbalisti sa udržali na tróne svetového basketbalu. V Paríži získali v sobotu piate zlato na olympiáde v sérii, keď zdolali vo finále domácich Francúzov 98:87. Za sedemnástym titulom v histórii nasmerovali basketbalovú veľmoc veteráni, traja najlepší hráči v drese USA boli na turnaji 39-ročný LeBron James, 36-ročný Stephen Curry a 35-ročný Kevin Durant.



Američania prišli pred rokom na MS s výberom mladým hviezd NBA, no neuspeli a obsadili až 4. miesto. Na najväčšej medzinárodnej scéne sa chceli prezentovať s tým najlepším, čo majú k dispozícii, a tak povolali aj opory, ktorých bohatá kariéra sa pomaly blíži ku koncu. Nedostatok mladých osobností je problém, ktorý môže naplno vypuknúť o štyri roky na domácej olympiáde v Los Angeles, to je však až budúcnosť. Aktuálne mohli ešte basketbaloví fanúšikovia obdivovať umenie Curryho, ktorý si prišiel do Paríža po svoje prvé olympijské zlato a zohral kľúčovú úlohu v semifinále i finále.



Proti Srbom Američania v semifinále zmazali 17-bodové manko a najlepší trojkár histórie NBA premenil 9 pokusov spoza oblúka. Vo finále proti domácim dal osem, z toho štyri v záverečných troch minútach ihneď po tom, ako Francúzi stiahli manko na rozdiel jediného koša. "Veľká úľava. Uspieť na tomto turnaji nebolo vôbec jednoduché. Toto som chcel a som veľmi nadšený," tešil sa po stretnutí Curry podľa AFP.



Trénerom reprezentácie USA bol na hrách Steve Kerr, ktorý práve Curryho vedie v Golden State Warriors. Získali spolu štyri tituly v NBA, no v uplynulej sezóne už nepostúpili do play off a klub čaká prestavba kádra. Olympijské finále tak bolo možno posledným duelom Curryho na najvyššej úrovni. "Už som videl od Stepha veľké veci mnohokrát, ale nikdy neomrzí vidieť ďalšie. Hrali sme na svetovom javisku, bolo tu mnoho skvelých hráčov, ale cítime, že stále máme tých najlepších," vyjadril spokojnosť Kerr podľa ESPN.



Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Jamesa, ktorý zaznamenal priemer 14 bodov, 7 doskokov a 8,5 asistencie na zápas s priemernou úspešnosťou streľby 66%. "V tejto chvíli si to mimoriadne vážim, že stále môžem hrať túto hru na najvyššej úrovni. Vyšlo z toho zlato a to je úžasné," zdôraznil James, ktorý sa tešil z tretieho olympijského titulu. Pod piatimi kruhmi štartoval už v Aténach 2004, keď Američania naposledy neuspeli a získali iba bronz.



Francúzi prehrali druhé olympijské finále za sebou, no cítia, že na ďalších hrách môže byť všetko inak. Ich najlepší strelec v boji o zlato bol s 26 bodmi stále iba 20-ročný Victor Wembanyama, najvyššie draftovaný hráč NBA roku 2023. "Túto životnú skúsenosť mi nikto nevezme. Poučím sa z nej a mám veľké obavy o našich súperov v nadchádzajúcich rokoch," verí si hráč San Antonia Spurs, ktorý získal v zámorskej súťaži ocenenie nováčik roka.