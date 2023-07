Americký basketbalista Grant Williams odchádza z Bostonu do Dallasu

Dallas 6. júla (TASR) - Americký basketbalista Grant Williams bude vo svojej kariére v NBA pokračovať v tíme Dallas Mavericks. So svojím doterajším zamestnávateľom Bostonom sa podkošový hráč dohodol na prestupe metódou podpis a výmena.



Dvadsaťštyriročný defenzívny špecialista Williams zmení dres po prvýkrát, Celtics si ho vybrali v roku 2019 z 22. miesta. Ako chráneného voľného hráča mohli dorovnať ponuky konkurentov a udržať si ho v kádri, no po príchode Kristapsa Porziňgisa by jeho zotrvanie bolo pre Boston priveľkou platovou záťažou. Aj preto získali za neho iba výbery v 2. kole draftu, Williams bude najbližšie štyri roky zarábať v Dallase 54 miliónov dolárov. Do transakcie sa zapojilo aj San Antonio, ktoré získalo z Dallasu Reggieho Bullocka a právo na výmenu pozície v 1. kole draftu v roku 2030. Informovala AP.