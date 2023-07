Americký basketbalista Irving sa dohodol na novej zmluve s Dallasom

Dallas 1. júla (TASR) - Americký basketbalista Kyrie Irving bude aj naďalej hrať v NBA za Dallas Mavericks. S tímom sa dohodol na novej trojročnej zmluve v hodnote 126 miliónov dolárov.



Tridsaťjedenročný hviezdny rozohrávač prišiel tento rok do Dallasu tesne pred uzávierkou výmien z Brooklynu. Po jeho príchode klub zaznamenal 7 víťazstiev a 18 prehier a prekvapujúco nepostúpil do vyraďovacej časti. "Bol by som rád, aby toto partnerstvo pokračovalo. Chémia sa nevybuduje za deň, ani za týždeň. Je to dlhý proces," vyhlásil podľa AP po skončení uplynulej sezóny strelecký líder Texasanov Luka Dončič, ktorému sa tak prianie splnilo.