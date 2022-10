Americký boxer Haney obhájil v Austrálii titul šampióna v ľahkej váhe

Melbourne 16. októbra (TASR)- Americký boxer Devin Haney v nedeľnom zápase dokázal obhájiť titul svetového šampióna v ľahkej váhe (do 70 kg). V melbournskej Rod Laver aréne zvíťazil nad Austrálčanom Georgeom Kambososom na body.



Dvadsaťtriročný pästiar potvrdil pozíciu favorita a obhájil opasky všetkých štyroch popredných organizácií WBC, WBA, IBF i WBO. Bodoví rozhodcovia ho po 12 kolách jednomyseľne stanovili za víťaza duelu. Američan by sa mal v ďalšom súboji stretnúť s dvojnásobným olympijským víťazom Vasylom Lomačenkom z Ukrajiny.



"Spoliehal som sa predovšetkým na moje údery prednou rukou, avšak chcel som ukázať viacero vecí, ktoré som trénoval. Zo začiatku som nevedel rany dobre načasovať, no po chvíli som sa dostal do zápasu a začal som súpera triafať. Kambosos je veľmi dobrý bojovník, ktorý má môj rešpekt," povedal Haney po zápase pre akreditované médiá.



Haney zdolal Kambososoa prvýkrát v júni, kde získal titul šampióna ľahkej váhy a stal sa iba ôsmym držiteľom opaskov všetkých štyroch popredných boxerských organizácií (WBC, WBA, IBF, WBO) súčasne. Američan má tak po nedeľnom zápase skóre 29-0, informovala agentúra AFP.



Kambosos pred súbojom avizoval po prípadnej prehre možný koniec kariéry, ktorý však po zápase vylúčil. "Nekončím. Ešte sa vrátim. Haney je skvelý borec. V ringu som vynaložil všetko úsilie, aby som vyhral, no bohužiaľ, nestačilo to."



Na austrálskom turnaji sa rovnako predstavil aj titulový vyzývateľ Jason Moloney, ktorý zdolal Thajčana Nawaphona Kaikanhu v bantamovej váhe (do 53 kg) a stal sa tak šampiónom WBC. V kategórii žien do 55 kilogramov obhájila opasok IBF Austrálčanka Cherneka Johnsonová proti bývalej dvojnásobnej šampiónke Susie Ramadanovej.