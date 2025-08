Americký brankár Turner prestúpil do Lyonu, ten ho poslal do MLS

Lyon 2. augusta (TASR) - Americký futbalový brankár Matt Turner prestúpil za osem miliónov eur z Nottinghamu Forest do francúzskeho klubu Olympique Lyon. Ten vzápätí poslal 31-ročného reprezentanta USA na hosťovanie do tímu zámorskej MLS New England Revolution s opciou na trvalý prestup.



Turner prišiel do Nottinghamu v auguste 2023 z Arsenalu a za Forest odohral 21 duelov vo všetkých súťažiach. Uplynulú sezónu 2024/25 strávil na hosťovaní v Crystal Palace, ktorému pomohol k triumfu v Pohári FA, hoci vo finále proti Manchestru City sedel iba na lavičke. V reprezentačnom drese má na konte celkovo 52 duelov, pripomenula agentúra AFP.



Lyon zároveň poslal na hosťovanie chorvátskeho reprezentačného obrancu Duje Čaletu-Cara, nasledujúcu sezónu strávi v španielskom Reale Sociedad San Sebastian.