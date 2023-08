Americký brankár Turner prestúpil z Arsenalu do Nottinghamu

Londýn 9. augusta (TASR) - Brankár futbalovej reprezentácie USA Matt Turner je novou posilou Nottinghamu Forest. K rivalovi z anglickej Premier League prestúpil z londýnskeho Arsenalu za približne 11,6 milióna eur a podpísal štvorročný kontrakt.



Dvadsaťdeväťročný Turner prišiel do Arsenalu iba minulé leto zo zámorského klubu New England Revolution, príležitosť však dostal iba v pohárových súťažiach. Je treťou akvizíciou Nottinghamu v prestupovom období, pred ním do tímu pribudli pravý obranca Ola Aina a krídelník Anthony Elanga.



Nottingham sa stretne s Arsenalom hneď v prvom ligovom kole najbližšiu sobotu na jeho pôde.