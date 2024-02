Americký futbal: Kansas City zdolalo v Super Bowle San Franciso 25:22

Super Bowl LVIII:



Allegiant Stadium, Las Vegas



Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9 - 6:3)

Prehľad víťazov Super Bowlu od roku 1967:



1967: Green Bay Packers



1968: Green Bay Packers



1969: New York Jets



1970: Kansas City Chiefs



1971: Baltimore Colts



1972: Dallas Cowboys



1973: Miami Dolphins



1974: Miami Dolphins



1975: Pittsburgh Steelers



1976: Pittsburgh Steelers



1977: Oakland Raiders



1978: Dallas Cowboys



1979: Pittsburgh Steelers



1980: Pittsburgh Steelers



1981: Oakland Raiders



1982: San Francisco 49ers



1983: Washington Redskins



1984: Los Angeles Raiders



1985: San Francisco 49ers



1986: Chicago Bears



1987: New York Giants



1988: Washington Redskins



1989: San Francisco 49ers



1990: San Francisco 49ers



1991: New York Giants



1992: Washington Redskins



1993: Dallas Cowboys



1994: Dallas Cowboys



1995: San Francisco 49ers



1996: Dallas Cowboys



1997: Green Bay Packers



1998: Denver Broncos



1999: Denver Broncos



2000: St. Louis Rams



2001: Baltimore Ravens



2002: New England Patriots



2003: Tampa Bay Buccaneers



2004: New England Patriots



2005: New England Patriots



2006: Pittsburgh Steelers



2007: Indianapolis Colts



2008: New York Giants



2009: Pittsburgh Steelers



2010: New Orleans Saints



2011: Green Bay Packers



2012: New York Giants



2013: Baltimore Ravens



2014: Seattle Seahawks



2015: New England Patriots



2016: Denver Broncos



2017: New England Patriots



2018: Philadelphia Eagles



2019: New England Patriots



2020: Kansas City Chiefs



2021: Tampa Bay Buccaneers



2022: Los Angeles Rams



2023: Kansas City Chiefs



2024: Kansas City Chiefs





najviac titulov od roku 1967:



Pittsburgh Steelers, New England Patriots po 6



Dallas Cowboys, San Francisco 49ers po 5



Green Bay Packers, New York Giants a Kansas City Chiefs po 4

Las Vegas 12. februára (TASR) - Americkí futbalisti tímu Kansas City Chiefs triumfovali v 58. edícii Super Bowlu a obhájili titul z vlaňajška. Vo finálovom zápase NFL v Las Vegas zdolali v noci na pondelok San Francisco 49ers 25:22 po predĺžení.Chiefs získali v najprestížnejšej zámorskej súťaži štvrtý titul. Okrem vlaňajška uspeli aj v rokoch 1969 a 2019. Vo finále Super Bowlu neuspeli v rokoch 1966 a 2020. Cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča finále získal rovnako ako pri predchádzajúcich dvoch tituloch Patrick Mahomes.San Francisco získalo titul naposledy v roku 1995, keď vo finále zdolalo San Diego Chargers 49:26. Rozhodujúci moment tohtoročného vrcholu sezóny prišiel tri sekundy pred koncom predĺženia, keď Mahomes našiel v krajnom pásme súpera voľného Mecolea Hardmana Jr. Kansas je po 19 rokoch prvý tím, ktorý obhájil trofej, celkovo to dokázalo deväť mužstiev.Tohtoročné finále bolo iba druhé z 58 zápasov, ktoré sa po riadnom hracom čase skončilo nerozhodne. Chiefs prehrávali 19:22 no Mahomes zvládol štvrtý down na jeden yard a potom rozhodol, keď našiel Hardmana. "," citovala agentúra AP trénera Kansasu Andyho Reida.Tréner 49ers Kyle Shanahan samozrejme neskrýval sklamanie: "."