Rozohrávač Brady oficiálne potvrdil ukončenie kariéry

Tampa 1. februára (TASR) - Tom Brady, ktorý je všeobecne považovaný za najlepšieho rozohrávača v histórii ligy amerického futbalu NFL, oficiálne potvrdil ukončenie kariéry. Za 22 sezón nazbieral rekordných sedem víťazstiev v Super Bowle a maximá v počte prihrávok na touchdown (624) či nahádzaných yardov (84.250). Päťkrát ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča SB, trikrát si vybojoval ocenenie MVP súťaže.



Štyridsaťštyriročný quarterback získal prvých šesť titulov vo farbách New England Patriots (2000-2019). V roku 2020 jediný raz v profesionálnej kariére zmenil dres, keď zamieril do Tampy Bay. S Buccaneers hneď v prvom ročníku uspel v Super Bowle, vlani ich na domácom štadióne doviedol k triumfu nad Kansasom City. V tejto sezóne sa mu nepodarilo obhájiť titul, Buccaneers nestačili v divíznom kole play off na Los Angeles Rams 27:30.



Sedem titulov v Super Bowle nemá na konte žiadny iný hráč. "Užíval som si moju kariéru v NFL. Teraz prišiel čas venovať môj čas a moju energiu ďalším sféram života, ktoré si vyžadujú moju pozornosť. Ťažko sa mi to píše, počas uplynulého týždňa som si kládol zložité otázky. Som hrdý na to, čo sme dosiahli. Moji spoluhráči, tréneri, súperi a fanúšikovia si zaslúžia 100 percent zo mňa. Bude najlepšie, keď prenechám ihrisko novej generácii oddaných a odhodlaných športovcov," vyberá TASR z rozsiahleho Bradyho stanoviska na sociálnej sieti Twitter.