Carolina Panthers prepustila generálneho manažéra Martyho Hurneyho

Charlotte 21. decembra (TASR) - Vedenie klubu amerického futbalu Carolina Panthers prepustilo generálneho manažéra Martyho Hurneyho. Dôvod je ôsma prehra z predchádzajúcich deviatich duelov, ktorá znamená, že "panteri" nepostúpia tretiu sezónu za sebou do play off NFL. Hurney mal platný kontrakt do konca ročníka a organizácia už hľadá jeho nástupcu.



Pre Hurneyho to bola druhá zastávka v Caroline. Post generálneho manažéra zastával v rokoch 2002-2012 a 2017-2020. Pod jeho vedením sa Panthers dostali štyrikrát do play off, dvakrát vyhrali svoju divíziu a v sezóne 2003 sa prebojovali do Super Bowlu. Druhýkrát sa klub do finále dostal v sezóne 2015 pod vedením generálneho manažéra Davea Gettlemana. Informovala o tom agentúra AP.