Hviezdny Tyreek Hill chce Super Bowl i účasť na Olympiáde v Tokiu

Kansas City 2. februára (TASR) - Tyreek Hill patrí k najrýchlejším hráčom v zámorskej lige amerického futbalu NFL a svoje fyzické predispozície by rád uplatnil aj mimo ihriska. Dvadsaťpäťročný wide reciever Kansasu City Chiefs v nedeľu nastúpi v Super Bowle LIV proti San Franciscu a po sezóne chce zabojovať o miestenku na olympijské hry v Tokiu.



Jeho ambíciou je reprezentovať USA v šprinte na 100 m, prezradil to v rozhovore pre Pro Football Talk. "Ak budem zdravý, chcem sa pokúsiť kvalifikovať do olympijského tímu. Musím však popracovať na diéte, teraz mám okolo 88 kilogramov, keď som v škole zabehol stovku za 9,9 sekundy, mal som necelých 80 kg," povedal Hill.



Pred Hillom zmenil futbalovú kariéru za atletickú bývalý hráč Detroitu Jahvid Best, ktorý musel zavesiť kopačky na klinec pre otras mozgu. Na olympiáde v Riu de Janeiro reprezentoval rodisko svojho otca Svätú Luciu. Stometrovú trať zabehol za 10,39 s a nepostúpil do semifinále.



Ak sa podarí v nedeľu Kansasu zvíťaziť a Hill sa naozaj dostane na olympiádu, môže napodobniť Boba Hayesa. Ten získal na OH 1964, zhodou okolností tiež v Tokiu, zlato na 100 m a v štafete 4x100 m, potom "presedlal" na americký futbal a s Dallasom triumfoval v Super Bowle. Dosiaľ je jediný v histórii, komu sa podarilo vybojovať olympijské zlato i prsteň pre víťaza NFL.