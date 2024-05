Americký futbal: Nitra Knights zvíťazila v Ústí nad Labem

Ústi nad Labem 19. mája (TASR) - Tím amerického futbalu Nitra Knights zvíťazil v nedeľnom zápase Snapbacks Ligy na ihrisku Ústí nad Labem Blades 42:35 po predĺžení. V siedmom zápase sezóny tak zaznamenal piaty triumf.



Nitra bola v dueli s Ústí nad Labem favoritom, domáci tím ju však potrápil. Blades sa v prvej štvrtine dostali do vedenia 13:0, Nitra tak mala čo doháňať. V úvodnej časti hry znížil touchdownom Ľuboš Paprčka po prihrávke od Boris Bútora. V druhej časti hry sa nitrianski rytieri ukázali v lepšom svetle. Najprv dosiahol touchdown behom Tyrone Clarke, dva ďalšie pre svoj tím získal Mário Bíro po prihrávke Borisa Bútora.



V druhom polčase chytilo Ústí nad Labem druhý dych, keď sa dotiahlo na rytierov na rozdiel dvoch bodov. Na Nitru však bol domáci tím prikrátky, ďalší touchdown dosiahol Tyrone Clarke a vrátil jej osembodový náskok. Domáci tím na začiatku štvrtej štvrtiny vyrovnal po tom, čo dosiahol touchdown a ten potvrdil hrou za 2 body, 95 sekúnd pred koncom stretnutia bol stav 35:35. Na ťahu bola Nitra, ktorá stála 30 yardov od “end-zóny.” Čakala ju však záverečná štvrtá hra, a tak sa pokúsila o field goal. Nitre kop nevyšiel, Blades šikovne zachytili zahranú loptu a vyšli do protiútoku, ktorým si stihli vybojovať aspoň vhodnú pozíciu pre field goal. Ani im sa však nepodarilo skórovať, a tak sa išlo do predĺženia.



V ňom boli úspešnejší rytieri. O víťazstve rozhodol Gorazd Lazorík po prihrávke od Borisa Bútora. "Zápas sme si predstavovali jednoduchšie, súper z Ústí bol pre nás vyrovnaný súper. Sme radi, že sme vyhrali, ale cesta domov nebude až taká veselá. Berieme si veľké ponaučenie do zvyšku sezóny. Musíme chodiť pripravení a s väčším počtom hráčov, aby sme takéto zápasy vyhrávali jednoduchšie," povedal podľa tlačovej správy Nitry center tímu Matej Gašperan.



V ďalšom zápase čaká rytierov na domácom trávniku slovenské derby. Ich súperom bude 2. júna Bratislava Monarchs.