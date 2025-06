Americký futbal: Nitra zdolala v česko-slovenskej lige Přerov 40:15

Topoľčany 2. júna (TASR) - Tím Nitra Knights uspel v nedeľnom stretnutí česko-slovenskej ligy amerického futbalu, keď na štadióne v Topoľčanoch zvíťazil nad Přerov Mammoths 40:15. Domáci prebrali opraty zápasu od druhej štvrtiny a nasadili tempo, na ktoré hostia nedokázali zareagovať.



„Defenzíva nás držala v zápase, skoro ako každý zápas. Povolené body boli akurát dvakrát – v prvých drivoch v prvom a druhom polčase. Ofenzíva mala trošku ťažší rozbeh, v zmysle, že sme sa hýbali po ihrisku, ale nepridávali sme body. Mali sme stratený field goal. Potom sme hru zjednodušili, no takisto Přerov hral dlhé drivy a snažil sa ukrajovať čas, aby sme neboli my na lopte. Následne sme trošku zrýchlili a odskočili na 21:3. Pri stave 21:3 – 24:3 bolo viac-menej po zápase, dalo by sa povedať. Přerov potom ešte skóroval, no my sme hneď odpovedali a myslím si, že tam sa ten zápas už zlomil – dohrával," uviedol v tlačovej správe líder Nitry Knights Boris Bútora.



Nitra je s bilanciou osem víťazstiev a jedna prehra na čele tabuľky Snapbacks ligy. Ďalší zápas odohrá 15. júna na ihrisku Mladej Gardy proti St. Nicolaus Bratislava Monarchs.